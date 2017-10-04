Принятие Киевом закона по Донбассу обозначит выбор войны, заявили в ДНР

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать, что Киев выбирает войну, заявил в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать вооруженные силы в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.

"Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.