Путин оценил политическую ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил успешное налаживание своим коллегой отношений с политическими силами, Мадуро в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.

Путин напомнил, что прошлая встреча состоялась год назад, но лидеры стран регулярно общались по телефону. "Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят", — сказал он.

Были затронуты вопросы двусторонних отношений. "Работа с нашей стороны продолжается, в том числе в сфере экономики. Есть небольшое сокращение объемов товарооборота, и мы считаем, что это вещи объективного характера, есть и позитивные моменты, в том числе и продолжение работы по нашим крупным проектам", — отметил российский лидер.

Он также поблагодарил Мадуро за участие в Российской энергетической неделе. "Мы очень рады вас видеть и хотим поблагодарить за то, что принимаете участие в международном мероприятии… Весьма интересно и для представителей мировой экономики в широком смысле этого слова", — добавил Путин.

"Благодарю за всю поддержку, и политическую и дипломатическую, в тяжелые моменты, которые мы преодолеваем", — сказал в свою очередь Мадуро.

"Этот визит происходит в удачное время, это время восстановления, для нас начинается новый этап. Очень благодарю за соглашение по зерну, оно помогло удерживать потребление в Венесуэле на стабильном уровне", — добавил президент Венесуэлы.