Путин оценил политическую ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил успешное налаживание своим коллегой отношений с политическими силами, Мадуро в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.
Были затронуты вопросы двусторонних отношений. "Работа с нашей стороны продолжается, в том числе в сфере экономики. Есть небольшое сокращение объемов товарооборота, и мы считаем, что это вещи объективного характера, есть и позитивные моменты, в том числе и продолжение работы по нашим крупным проектам", — отметил российский лидер.
"Благодарю за всю поддержку, и политическую и дипломатическую, в тяжелые моменты, которые мы преодолеваем", — сказал в свою очередь Мадуро.
"Этот визит происходит в удачное время, это время восстановления, для нас начинается новый этап. Очень благодарю за соглашение по зерну, оно помогло удерживать потребление в Венесуэле на стабильном уровне", — добавил президент Венесуэлы.