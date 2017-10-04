Законопроект по Донбассу противоречит Минским соглашениям, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс, заявил в среду полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать ВС Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.

"Данный законопроект полностью противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он отметил, что предоставление права использовать вооруженные силы в Донбассе "для обеспечения нацбезопасности и обороны еще больше отделяет ДНР и ЛНР от Украины".