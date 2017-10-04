Смартфон спас жизнь женщине при стрельбе в Лас-Вегасе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Женщине удалось выжить во время стрельбы в Лас-Вегасе благодаря своему смартфону Apple, который задержал пулю, сообщил местный телеканал KLAS.
One woman’s rose gold iPhone saved her life during the horrific Las Vegas shooting Sunday night.— ODS (@ODSmediaoutfit) 4 октября 2017 г.
The woman, who h… https://t.co/avS8tlB1mK pic.twitter.com/hkJ82QOvYY
Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.
В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.