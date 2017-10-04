РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Нас много, и мы разные": каталонцы спорят об итогах референдума

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (365)
17:5904.10.2017
0380
© REUTERS / Yves HermanЛюди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017
© REUTERS / Yves Herman

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Не признанный Мадридом референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября, буквально взорвал этот регион Испании. Там не утихают многотысячные протесты. Король Филипп VI выступил с беспрецедентным заявлением, в котором обвинил каталонское правительство в "неприемлемом неподчинении" с целью "разрушить единство Испании". Тем временем парламент Каталонии намерен в понедельник, 9 октября, объявить о независимости края. РИА Новости и испаноязычный сайт Sputnik Mundo расспросили коренных каталонцев о том, почему они хотят или не хотят отделения их региона от Испании.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

"Диктатор Франко все еще жив"

По заявлению организаторов референдума, в нем приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90 процентов проголосовали за независимость. Одной из тех, кто сказал на плебисците "да", была 62-летняя жительница Барселоны по имени Монтсеррат.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

События в Каталонии напоминают ей времена, когда республиканцы боролись с франкистами во время Гражданской войны.

"За моим дедушкой — он был президентом Центра угольщиков Барселоны — пришла полиция: они проводили обыски, ходили по квартирам, но нам повезло, его не нашли. И все это потому, что он был из Левой республиканской партии Каталонии (ERC, главная политическая цель которой — независимость Каталонии. — Прим. ред.). Об этом мне рассказывали мои родители, дедушка и бабушка, и теперь я вижу, что это происходит снова. Хотя еще вчера мне казалось невозможным, чтобы нечто подобное случилось со мной", — говорит Монтсеррат.

По ее словам, каталонцы не сдадутся, потому что они "по своей натуре бойцы".

"Диктатор Франко до сих пор не умер. Сейчас мы видим его преемников, никто не зачистил старый режим, и они остались вместе с "демократией", — утверждает собеседница.

За несколько дней до референдума она каждый день приходила на площадь перед университетом, где шли акции студентов против действий, предпринятых Мадридом для запрета плебисцита. Она была с ними, "потому что молодежь — это наше будущее".

© Фото : Sputnik MundoМонтсеррат из Барселоны, 62 года
© Фото : Sputnik Mundo
Монтсеррат из Барселоны, 62 года

Голосование по вопросу о независимости Каталонии проводилось не впервые: в 2014 году был организован лишенный юридической силы опрос населения, в ходе которого большинство высказалось за независимость от Испании. Монтсеррат говорит, что поэтому "внутри нас всегда что-то говорит, что все это может не сработать".

"Мы — не единый народ"

"Каталонские СМИ ведут дискурс о независимости, который исключает мнения других каталонцев, таких как я, в которых половина каталонской крови, и миллионов других людей. Это делается, чтобы стандартизировать каталонское общество и продать остальному миру миф о едином и неделимом народе. Мы должны разрушить это схематичное изображение "каталонского народа". Я тоже к нему принадлежу, но меня не считают его частью, так как я не выступаю за независимость. На самом деле мы не единый народ — нас много, и мы разные", — говорит 57-летний Армандо Фернандес Стеико, каталонец, профессор Мадридского университета Комплутенсе.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Объявление независимости Каталонией может произойти в следующий понедельник

Он согласен с тем, что франкизм не полностью уничтожен в Испании, но против того, чтобы этот довод использовался для раскола общества.

"Очевидно, что в Испании остались следы франкизма, а сторонники независимости сводят эту тему к противостоянию Испании и Каталонии, хотя она намного сложнее. Дихотомии Франко и Каталонии не существует, потому что мы, люди, которые жили за пределами Каталонии, были такими же жертвами Франко, как каталонцы. И, конечно, в правительстве Франко было много каталонцев, а многие каталонцы активно сотрудничали с Франко", — напоминает Армандо Фернандес Стеико.

"Я наполовину каталонец, и меня возмущает, что в средствах массовой информации представлены аргументы лишь двух полюсов — Мадрида и сепаратистов из Барселоны, как будто нет промежуточной позиции. А именно ее и придерживается большинство", — считает профессор.

"Я не согласен ни с одной из этих двух сторон, и таких людей очень много. И мы не можем простить Пучдемона (Карлес Пучдемон-и-Казамажо, президент женералитета Каталонии. — Прим. ред.), который поставил нас в такую ситуацию. Не в политическом, а в личном смысле. О таких людях, как мы, пресса просто не пишет", — говорит Армандо Фернандес Стеико.

 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛюди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

"Мы работаем, они бездельничают"

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Главу каталонской полиции вызвали в суд из-за подозрений в призыве к мятежу
Семейная пара (ему — 84, ей — 82) также не захотела называть свои имена. Они переехали в Каталонию из Гранады (Андалусия) в 1955 году "в поисках еды и работы". С тех пор живут в Матаро. Выступают за независимость, потому что "сыты по горло Испанией".

Большую часть жизни они провели в Каталонии и всегда много трудились. Но когда сравнивают себя со своими родственниками в Андалусии, то всегда чувствуют возмущение: "Они там ничего не делают и прилагают минимум усилий для жизни".

"В Каталонии люди работают не покладая рук, а в Андалусии бездельничают", — говорят они, подчеркивая, что их возмущение носит очень личный характер. "Это не политика, она для нас не важна".

По словам этой пары, неудивительно, что Каталония является экономическим локомотивом Испании. Этот регион обеспечивает пятую часть всего ВВП страны.

"Каталония — это Испания"

Антонио 81 год. Работал пекарем, потом механиком. Он проголосовал против независимости Барселоны.

"Каталонию подняли именно наши внутренние мигранты, которые стеклись сюда со всей Испании", — говорит он, уточняя, что в регионе, например, много выходцев из Андалусии и Ла-Манчи.

"Каталония — это Испания, а все разговоры о независимости — полный бред!" — заявляет Антонио.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена