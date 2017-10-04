"Нас много, и мы разные": каталонцы спорят об итогах референдума

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Не признанный Мадридом референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября, буквально взорвал этот регион Испании. Там не утихают многотысячные протесты. Король Филипп VI выступил с беспрецедентным заявлением, в котором обвинил каталонское правительство в "неприемлемом неподчинении" с целью "разрушить единство Испании". Тем временем парламент Каталонии намерен в понедельник, 9 октября, объявить о независимости края. РИА Новости и испаноязычный сайт Sputnik Mundo расспросили коренных каталонцев о том, почему они хотят или не хотят отделения их региона от Испании.

"Диктатор Франко все еще жив"

По заявлению организаторов референдума, в нем приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90 процентов проголосовали за независимость. Одной из тех, кто сказал на плебисците "да", была 62-летняя жительница Барселоны по имени Монтсеррат.

События в Каталонии напоминают ей времена, когда республиканцы боролись с франкистами во время Гражданской войны.

"За моим дедушкой — он был президентом Центра угольщиков Барселоны — пришла полиция: они проводили обыски, ходили по квартирам, но нам повезло, его не нашли. И все это потому, что он был из Левой республиканской партии Каталонии (ERC, главная политическая цель которой — независимость Каталонии. — Прим. ред.). Об этом мне рассказывали мои родители, дедушка и бабушка, и теперь я вижу, что это происходит снова. Хотя еще вчера мне казалось невозможным, чтобы нечто подобное случилось со мной", — говорит Монтсеррат.

По ее словам, каталонцы не сдадутся, потому что они "по своей натуре бойцы".

"Диктатор Франко до сих пор не умер. Сейчас мы видим его преемников, никто не зачистил старый режим, и они остались вместе с "демократией", — утверждает собеседница.

За несколько дней до референдума она каждый день приходила на площадь перед университетом, где шли акции студентов против действий, предпринятых Мадридом для запрета плебисцита. Она была с ними, "потому что молодежь — это наше будущее".

© Фото : Sputnik Mundo Монтсеррат из Барселоны, 62 года © Фото : Sputnik Mundo Монтсеррат из Барселоны, 62 года

Голосование по вопросу о независимости Каталонии проводилось не впервые: в 2014 году был организован лишенный юридической силы опрос населения, в ходе которого большинство высказалось за независимость от Испании. Монтсеррат говорит, что поэтому "внутри нас всегда что-то говорит, что все это может не сработать".

"Мы — не единый народ"

"Каталонские СМИ ведут дискурс о независимости, который исключает мнения других каталонцев, таких как я, в которых половина каталонской крови, и миллионов других людей. Это делается, чтобы стандартизировать каталонское общество и продать остальному миру миф о едином и неделимом народе. Мы должны разрушить это схематичное изображение "каталонского народа". Я тоже к нему принадлежу, но меня не считают его частью, так как я не выступаю за независимость. На самом деле мы не единый народ — нас много, и мы разные", — говорит 57-летний Армандо Фернандес Стеико, каталонец, профессор Мадридского университета Комплутенсе.

Он согласен с тем, что франкизм не полностью уничтожен в Испании, но против того, чтобы этот довод использовался для раскола общества.

"Очевидно, что в Испании остались следы франкизма, а сторонники независимости сводят эту тему к противостоянию Испании и Каталонии, хотя она намного сложнее. Дихотомии Франко и Каталонии не существует, потому что мы, люди, которые жили за пределами Каталонии, были такими же жертвами Франко, как каталонцы. И, конечно, в правительстве Франко было много каталонцев, а многие каталонцы активно сотрудничали с Франко", — напоминает Армандо Фернандес Стеико.

"Я наполовину каталонец, и меня возмущает, что в средствах массовой информации представлены аргументы лишь двух полюсов — Мадрида и сепаратистов из Барселоны, как будто нет промежуточной позиции. А именно ее и придерживается большинство", — считает профессор.

"Я не согласен ни с одной из этих двух сторон, и таких людей очень много. И мы не можем простить Пучдемона (Карлес Пучдемон-и-Казамажо, президент женералитета Каталонии. — Прим. ред.), который поставил нас в такую ситуацию. Не в политическом, а в личном смысле. О таких людях, как мы, пресса просто не пишет", — говорит Армандо Фернандес Стеико.

"Мы работаем, они бездельничают"

Семейная пара (ему — 84, ей — 82) также не захотела называть свои имена. Они переехали в Каталонию из Гранады (Андалусия) в 1955 году "в поисках еды и работы". С тех пор живут в Матаро. Выступают за независимость, потому что "сыты по горло Испанией".

Большую часть жизни они провели в Каталонии и всегда много трудились. Но когда сравнивают себя со своими родственниками в Андалусии, то всегда чувствуют возмущение: "Они там ничего не делают и прилагают минимум усилий для жизни".

"В Каталонии люди работают не покладая рук, а в Андалусии бездельничают", — говорят они, подчеркивая, что их возмущение носит очень личный характер. "Это не политика, она для нас не важна".

По словам этой пары, неудивительно, что Каталония является экономическим локомотивом Испании. Этот регион обеспечивает пятую часть всего ВВП страны.

"Каталония — это Испания"

Антонио 81 год. Работал пекарем, потом механиком. Он проголосовал против независимости Барселоны.

"Каталонию подняли именно наши внутренние мигранты, которые стеклись сюда со всей Испании", — говорит он, уточняя, что в регионе, например, много выходцев из Андалусии и Ла-Манчи.

"Каталония — это Испания, а все разговоры о независимости — полный бред!" — заявляет Антонио.