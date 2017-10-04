Россия требует от Эстонии полную информацию об убийстве Ганина

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия настаивает на предоставлении Эстонией полной информации об убийстве в апреле 2007 года гражданина РФ Дмитрия Ганина, одного из участников протестов против переноса "Бронзового солдата", заявила на брифинге в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дело об убийстве Ганина было закрыто 7 июня 2017 года за истечением срока давности.

"Эстонские власти продолжают линию на заматывание расследования убийства российского гражданина", — заявила Захарова. По ее словам, вслед за закрытием уголовного дела прокуратура Эстонии отказала в предоставлении информации в порядке правовой помощи российским правоохранительным органам, которые ведут собственное расследование.

"Это было сделано под надуманным предлогом, который был сформулирован как "недостаточный уровень защиты данных в России". Расцениваем данный шаг как откровенно политизированную, циничную выходку, не имеющую ничего общего с принципами правосудия. Она наглядно демонстрирует нежелание властей Эстонии содействовать привлечению к ответственности тех, кто виновен в этом тяжком преступлении", — заявила представитель МИД на брифинге.

Кроме того, по оценке Захаровой, демарш Эстонии "ставит под сомнение действенность механизмов сотрудничества" по российско-эстонскому договору о правовой помощи от 26 января 1993 года.

По словам Захаровой, российское посольство в Таллине вручило МИД Эстонии ноту с категорическим осуждением этого решения. "Настаиваем на предоставлении эстонской стороной исчерпывающей информации в ответ на запросы российских компетентных органов", — резюмировала Захарова.

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны.

Волнения 2007 года были жестоко подавлены полицией. Были задержаны около 1,2 тысячи и ранены около 50 человек, а один из протестующих — 20-летний гражданин России Ганин, родом из городка Муствеэ на берегу Чудского озера — трагически погиб от удара ножа.

Как сообщила Пыхъяская прокуратура, полиция провела основательное расследование этого дела и пыталась выяснить обстоятельства случившегося. В ходе расследования были установлены имена всех лиц, участвовавших в избиении Ганина, но установить человека, который ударил его ножом, не удалось.

МИД России и посольство РФ в Эстонии неоднократно выражали серьезную озабоченность российской стороны бездействием правоохранительных органов Эстонии в расследовании гибели Ганина.