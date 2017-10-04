Режиссер Кэмерон процитировал Путина на презентации нового "Терминатора"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Кэмерон процитировал президента России на презентации шестой части культового боевика "Терминатор". Видео опубликовано на YouTube-канале издания The Hollywood Reporter.

Отвечая на вопрос о перспективах развития искусственного интеллекта (ИИ), Кэмерон отметил, что многие с воодушевлением следили за совершенствованием технологий в этой сфере, однако первоначальная эйфория сменилась скепсисом.

"Путин недавно сказал, что страна, которая доведет ИИ до совершенства, будет править миром", — сказал кинематографист. Он также сослался на мнение некоторых специалистов, которые считают, что человек не сможет контролировать ИИ в силу собственной природы. "У каждого найдутся аргументы в пользу превращения искусственного интеллекта в оружие. Выводы делайте сами", — заключил режиссер.

В начале сентября на открытом уроке в Ярославле Владимир Путин выразил уверенность в том, что глобальное лидерство неразрывно связано с успехами в сфере ИИ. "Искусственный интеллект — это будущее не только России, но и всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира", — сказал глава государства.