МИД выступил категорически против экстрадиции россиян в США

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве категорически против экстрадиции россиян в Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя решения судов в Испании и Греции выдать российских граждан в США.

"Мы категорически против экстрадиции наших граждан в иностранные государства, в данном случае в США. Судебная система США в принципе не соответствует нормам европейского права", — сказал российский дипломат журналистам.

Ранее совет судей в греческом городе Салоники постановил удовлетворить запрос США о выдаче гражданина РФ Александра Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалюту. Адвокат Винника Александрос Ликурезос сообщил, что защита подала апелляцию в Верховный суд Греции. При этом Россия также направила Греции запрос о выдаче Винника.

Во вторник суд Испании постановил экстрадировать обвиняемого в хакерстве россиянина Петра Левашова в США.