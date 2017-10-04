Путин ответил на просьбу журналиста дать совет Трампу

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал американскому журналисту самому давать советы президенту США, поскольку именно журналист является избирателем.

"Вы уж сами ему что-нибудь посоветуйте как избиратель. Что я буду советовать?! Мне советуют мои избиратели, а президенту Соединенных Штатов должны советовать его избиратели", — сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве в ответ на вопрос журналиста, что бы он посоветовал Трампу.

"Вы – один из избирателей, вот в качестве наказа избирателя сформулируйте свою позицию от собственного имени, либо от имени какой-то группы граждан, от имени партий, каких-то профессиональных групп, бизнеса", — пояснил российский президент.

При этом глава РФ заявил, что "бизнес бы ему посоветовал наладить нормальные экономические связи с Россией, не позволяя неконкурентным (компаниям – ред.) занять выгодные позиции на российском рынке, и работать вместе в интересах американской экономики".

Вслед за этим журналист поинтересовался, сказал ли Трамп Путину, что лично хочет восстановить нормальные деловые взаимоотношения между РФ и США. Путин на это ответил: "Спросите (Трампа), я же не могу рассказывать, что он мне сказал".

Журналист пообещал задать такой вопрос при возможности и предположил, что "было бы неплохо, если бы все рассказывали". Однако Путин на это, смеясь, ответил: "Это было бы плохо".

США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".