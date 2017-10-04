В ДНР заявили о гибели энергетика из-за подрыва на боеприпасе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (38)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Энергетик погиб при осмотре поврежденной обстрелом линии электропередачи в Донбассе, подорвавшись на боеприпасе, заявили в среду в Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня при осмотре повреждений линии электропередачи, полученных в результате боевых действий, погиб, подорвавшись на боеприпасе, начальник Ясиноватского РЭС республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания" Павел Владимирович Грициенко", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики ДНР.

В министерстве отметили, что Гриценко проработал энергетиком 13 лет, у него остались двое детей.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина в свою очередь заявил, что энергетик подорвался на мине-ловушке, установленной, по его словам, украинскими силовикам.