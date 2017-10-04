В ДНР заявили о гибели энергетика из-за подрыва на боеприпасе

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Энергетик погиб при осмотре поврежденной обстрелом линии электропередачи в Донбассе, подорвавшись на боеприпасе, заявили в среду в Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В министерстве отметили, что Гриценко проработал энергетиком 13 лет, у него остались двое детей.
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина в свою очередь заявил, что энергетик подорвался на мине-ловушке, установленной, по его словам, украинскими силовикам.