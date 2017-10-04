У владельца подлодки Nautilus нашли видео с обезглавливанием женщин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У создателя частной подводной лодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки, нашли видеозаписи с обезглавливанием живых женщин. Об этом сообщает The Telegraph.

Прокурор Якоб Бух-Джепсен сообщил во вторник, что на жестком диске, найденном в мастерской Мадсена, хранились фетиш-видео с непостановочными сценами пыток. Изобретатель отрицает, что жесткий диск принадлежит ему. По его словам, доступ к мастерской был у многих, кроме того, там проживает стажер.

Субмарина с датским изобретателем и шведской журналисткой Ким Валль на борту отправилась в плавание 10 августа. По неизвестным причинам она затонула недалеко от Копенгагена. В ней обнаружили только Мадсена, а тело журналистки было найдено в море 11 дней спустя — она была обезглавлена. На самом судне, которое подняли со дна через два дня после происшествия, полиция обнаружила следы крови Валль.

Мадсен утверждает, что женщина погибла в результате несчастного случая — якобы на ее голову упал 70-килограммовый люк. По его словам, он запаниковал и выбросил труп за борт. Однако обвинение полагает, что инженер убил журналистку, изувечил и расчленил ее тело.