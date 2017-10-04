В МИД пообещали отреагировать на принятие Канадой "акта Магнитского"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Принятие в Канаде аналога "закона Магнитского" не останется без ответа Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ничего хорошего из такой линии не выйдет. Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся. И снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", — заявила она на брифинге.

Дипломат отметила, что в Москве "все же надеются на здравый смысл в Оттаве, который должен, по нашему мнению, все-таки возобладать, полагаем, что там должны наконец понять бесперспективность и пагубность курса на конфронтацию".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что парламент Канады в понедельник отложил на день принятие так называемого "закона имени Магнитского". В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.