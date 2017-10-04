Мужчина погиб, пересекая линию соприкосновения в Донбассе, заявили в ОБСЕ

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Украинские силовики застрелили мужчину, пытавшегося пересечь линию соприкосновения по мосту в районе населенного пункта Счастье, где нет официального пункта пропуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. © РИА Новости / Игорь Маслов Перейти в фотобанк В ДНР заявили об искажении фактов в отчете миссии ОБСЕ

В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской. Как сообщил и. о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, 20 сентября на заседании в Минске гуманитарная подгруппа по Донбассу начала обсуждение возможности открытия нового пункта пропуска в Счастье.

"Офицер вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил команде СММ, что 6 сентября военнослужащие вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил через мост в Счастье", — процитировали в пресс-службе ежедневный отчет миссии по состоянию на 2 октября.

По данным наблюдателей миссии, медперсонал больницы в Счастье сообщил, что 6 сентября силовики доставили в больницу мужчину, который скончался от потери крови.

"Медработники добавили, что у мужчины были три ранения в нижней части тела", — уточнили в пресс-службе ОБСЕ.

В пресс-службе пояснили, что данные факты были выяснены во время уточнения наблюдателями СММ сообщений о жертвах среди гражданского населения.