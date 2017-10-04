Ким Чен Ир рассказал о наличии атомной бомбы еще в 2001 году, заявил Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще в 2001 году возглавлявший в то время КНДР Ким Чен Ир рассказал ему об имеющейся у Пхеньяна атомной бомбе и планах по дальнейшему развитию вооружения.

"Я, по-моему, в 2001 году по дороге в Японию я был в Северной Корее и встречался там с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Ну да. И больше того, он сказал, что мы с помощью достаточно простых артиллерийских систем далеко достанем до всего", — рассказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Это было когда? В 2001 году. Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций, вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем – теперь ракеты средней дальности на 2700 километров, а то и больше, уже пять тысяч", — уточнил он.

Российский президент подчеркнул, что путем санкций против КНДР невозможно решить существующих проблем. Он напомнил, что ранее была попытка договориться с Северной Кореей, и она взяла на себя обязательства прекратить военно-ядерные программы, но позже ситуация снова испортилась.