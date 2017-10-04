Воинственная риторика вокруг проблемы КНДР недопустима, заявил Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Воинственная риторика вокруг проблемы КНДР недопустима; можно нанести глобальный обезоруживающий удар, но неизвестно, достигнет ли он цели, заявил президент России Владимир Путин.

"Вот эта воинственная риторика, она опасна. Давайте совсем уж прямо скажем. Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Потому что наверняка никто не знает, где и что у них (КНДР) есть. На 100% никто не знает. Это закрытая страна", — сказал Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".