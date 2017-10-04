Стали известны детали законопроекта о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возможность использовать вооруженные силы Украины в Донбассе для обеспечения национальной безопасности и обороны.

Украинская армия принимает участие в военной операции в Донбассе, однако ее применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической".

"Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства (личный состав и специалисты отдельных подразделений, воинских частей, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи и телекоммуникаций, другие материально-технические средства) вооруженных сил Украины", — говорится в законопроекте, обнародованном в среду на сайте украинского парламента.

Также законопроект предусматривает использование других военных формирований, в частности службы безопасности Украины, службы внешней разведки, государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, государственной пограничной службы, управления государственной охраны, государственной специальной службы транспорта, министерства внутренних дел, Нацполиции, а также центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Согласно законопроекту, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.