МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе в одном из украинских добровольческих батальонов, заявил в интервью "Обозревателю", что принимает участие в разработке "секретной операции" в Донбассе.

"Мои обязанности в батальоне? Я все не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", — заявил он.

Актер также добавил, что это первая операция, в которой он задействован — до этого он, по его словам, "стоял на позициях, привыкал к рулю".

Он отметил, что, приехав на Украину, столкнулся с "откровенным мошенничеством" и оказался в состоянии, когда его "вечно кидают", но в батальоне, в который попал, якобы столкнулся с "другим типом людей".

На вопрос о том, куда Украина сейчас движется, он ответил "пока в пропасть".

Ранее Пашинин рассказал "Обозревателю", почему пошел добровольцем в украинский батальон. По его словам, он — "нежный цветочек", которому нужны определенные условия, чтобы "наслаждаться жизнью", и ВСУ их ему предоставить не могли.

Актер, известный по ролям в таких фильмах, как "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, в конце августа сообщил о том, что вступил в добровольческий батальон. В Россию он возвращаться не планирует.