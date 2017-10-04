Путин рассказал о своем отношении к Трампу

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017

ПУТИН: ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ТРАМПОМ У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, ВИДЕЛИСЬ ОДИН РАЗ