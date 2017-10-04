В Ливии в результате нападения ИГ* погибли не менее четырех человек

КАИР, 4 окт — РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство"* на комплекс зданий суда в ливийском городе Мисурата, сообщил местный телеканал "218".
Газета Al-Wasat сообщила со ссылкой на представителя служб безопасности, что столкновения возникли перед зданиями в Мисурате с боевиками ИГ*. После того, как у боевиков кончились патроны, двое членов группировки подорвали себя. Столкновения продолжаются, отмечает газета.
Группировка ИГ, как сообщает агентство Рейтер, взяла ответственность за нападение.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России