Силовики почти 1,3 тысячи раз нарушили "школьное" перемирие, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня за время действия "школьного" перемирия в Донбассе, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"С 25 августа по 3 октября 2017 года украинская сторона 1248 раз нарушила режим прекращения огня, обстреливая население Донбасса, в том числе с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружений, в частности, крупнокалиберной артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра и танков", — сообщили журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.