Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Соответствующий документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Проект закона определен президентом как неотложный и передан на рассмотрение руководству парламента.

Полный текст законопроекта пока не опубликован.

Как сообщали СМИ, новый закон необходимо принять в ближайшее время — до 18 ноября, пока не истек срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.

По словам депутата рады от "Блока Петра Порошенко" Ивана Винника, законопроект допускает силовой сценарий освобождения территорий в Донбассе.

Ранее представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявляла, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".