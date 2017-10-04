Силовики выпустили почти 250 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (33)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. 17 сентября 2017

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. 17 сентября 2017

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 250 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов… были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметров, 75 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили 28 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 24 мины калибром 120 миллиметров и 96 мин калибром 82 миллиметра.

Басурин добавил, что обстрелам из различных типов гранатометов, стрелкового вооружения и бронетехники подверглись районы шести населенных пунктов на юге ДНР.