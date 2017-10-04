В авиакатастрофе под Алма-Атой погибли два гражданина Киргизии

Обломки на месте крушения самолета Ан-28 около села Междуреченское в Казахстана. 4 октября 2017

Обломки на месте крушения самолета Ан-28 около села Междуреченское в Казахстана. 4 октября 2017

БИШКЕК, 4 окт — РИА Новости. По предварительным данным, в упавшем под Алма-Атой самолете находились двое граждан Киргизии, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В ведомстве рассказали, что Генеральное консульство Киргизии в Алма-Ате незамедлительно связалось с департаментом по расследованию на транспорте правительства Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Самолет Ан-28 потерпел крушение 3 октября. Воздушное судно направлялось из Алма-Аты в Шымкент для оказания медицинской помощи матери и младенцу. Все пять человек, которые находились на борту — три члена экипажа и двое медиков — погибли.

По данным МИД Киргизии, самолет взлетел в 18.35 по местному времени и уже через десять минут пропал с локаторов и перестал выходить на связь. Самолет упал в 28 километрах от места вылета.

По предварительной информации Генконсульства, командир воздушного судна 1963 года рождения и инженер 1961 года рождения были гражданами Киргизии. Сейчас идет процедура опознания тел. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.

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