Ряд стран используют санкции в собственных интересах, заявил Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Санкции в сфере энергетики используются некоторыми странами для недобросовестной конкуренции и продвижения собственных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего, развивающихся стран, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

‎"Однако вместо движения к глобальному энергетическому партнерству мы, к сожалению, часто видим другие тенденции. Так, ряд ограничений, финансовые и секторальные санкции в энергетике прямо используются некоторыми нашими партнерами, странами, для недобросовестной конкуренции, по-другому невозможно сказать. Для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность", — заявил президент РФ.

США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".