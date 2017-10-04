ЕС ужесточит санкции против КНДР

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Евросоюз работает над ужесточением санкций против КНДР, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 1 октября призвал КНДР принять предложение США о переговорах по ядерной программе. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.