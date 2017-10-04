ЕС ужесточит санкции против КНДР

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Евросоюз работает над ужесточением санкций против КНДР, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Позиция федерального правительства, об этом также высказался в выходные глава МИД, состоит в том, что мы выступаем за поиск дипломатического выхода из конфликта, это единственное решение, и мы требуем от КНДР продемонстрировать и развивать готовность к переговорам. ЕС работает над ужесточением санкций против КНДР", — сказала Адебар, добавив, что санкции не являются самоцелью, служат для оказания экономического давления, которое должно подтолкнуть КНДР принять участие в переговорах.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 1 октября призвал КНДР принять предложение США о переговорах по ядерной программе. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 29 сентября выразили общее мнение, что дипломатическое и политическое давление на КНДР должно быть усилено, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ. Ранее Меркель заявила, что Берлин будет выступать за новые жесткие санкции ЕС против КНДР.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.