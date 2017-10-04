Решение о выдаче Винника нарушает соглашение России и Греции, заявили в ОП

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Решение греческого суда экстрадировать россиянина Александра Винника в США нарушает соглашение между Россией и Грецией о правовой помощи; на греческий суд было оказано политическое давление со стороны США, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе.

Он считает, что администрация Дональда Трампа продолжает политику администрации Барака Обамы по преследованию российских граждан по всему миру. По его мнению, такая политика не имеет никаких правовых оснований.

"С Грецией у нас есть соглашение о правовой помощи. Там предусмотрена процедура взаимной выдачи. Если греческий суд считает, что наш российский гражданин виноват, тогда вопрос необходимо решать между Россией и Грецией", — пояснил Орджоникидзе.

С его слов, США оказывают политическое давление на греческие власти, в том числе на судебную. Он отметил, что влияние США распространяется не только на Грецию, но и на все страны НАТО.