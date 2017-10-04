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Защита Винника пообещала сделать все, чтобы избежать его выдачи США

13:4204.10.2017
(обновлено: 14:02 04.10.2017)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАдвокат гражданина России Александра Винника в Греции Илиас СпирлиадисАдвокат гражданина России Александра Винника в Греции Илиас Спирлиадис
© РИА Новости / Геннадий Мельник

САЛОНИКИ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Дело об экстрадиции гражданина России Александра Винника в США перешло в Верховный суд Греции Ареопаг — адвокаты подали апелляцию на решение совета судей в Салониках выдать Винника Соединенным Штатам и надеются на положительный исход дела.

Испания. Архивное фото
© Fotolia / Fresnel6
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Совет судей в среду счёл приемлемой просьбу США о выдаче Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов. Судья постановила также выдать США изъятые у Винника вещи – мобильные телефоны, планшет, ноутбук.

Однако защита считает дело политически мотивированным и уверена в абсолютной невиновности Винника. В обвинении, представленном властями США, не приведены ни доказательства преступлений, ни сами факты их свершения, считают адвокаты.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

По мнению обозревателей, запрос США политизирован и связан с желанием Вашингтона контролировать весь интернет и все действующие на его основе платформы.

Окончательное решение в любом случае будет принимать министр юстиции — экстрадировать задержанного или нет, или экстрадировать в другую страну, если есть такой запрос. Министр юстиции самостоятельно выносит решение по вопросам экстрадиции, и при этом может не руководствоваться судебными решениями.

© AFP 2017 / Sakis MitrolidisСопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

Решение суда

В ходе заседания Винник вновь, что все обвинения не имеют к нему никакого отношения.

"К сайту ВТС-е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я — технический эксперт, независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов", — сказал Винник в начале заседания.

На вопрос есть ли у него какие-либо просьбы или вопросы к суду, Винник ответил: "Я бы попросил еще раз не выдавать меня Америке".

Однако заявления Винника не повлияли на решение суда.

"Счесть приемлемым запрос США о выдаче Винника. Выдать СЩА также изъятые у него вещи",- зачитала судья решение.

© РИА Новости / Геннадий МельникСовет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Совет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника

Адвокаты считают решение политическим

Адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил РИА Новости, что защита обжалует решение суда.

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AP Photo / Giannis Papanikos
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"Профессиональное сообщество считает обвинения весьма относительными и недостаточными для подобного решения. Очевидно, что решение суда о выдаче в Соединенные Штаты носит характер политический — кивок в сторону Америки, по следующим причинам. Несмотря на решение суда, фактической выдачи не состоится. Решение будет апеллировано и не вступит в силу, а параллельно начнётся рассмотрение российского запроса о выдаче и начнётся так называемая процедура конкуренции запросов. И соответственное решение очевидно носит политический характер – чей запрос для Греции более весомый. Так как Греция в той или иной мере является страной не очевидно проамериканской, политическое решение может быть в сторону России", — заявил Мусатов.

Через полтора часа после заседания адвокат Александрос Ликурезос сообщил, что апелляция подана.

"Мы надеемся на положительное решение Верховного суда",- заявил Ликурезос журналистам.

Апелляцию рассмотрит отдел Ареопога (Верховного суда) по уголовным делам. Сроки пока неизвестны, но рассмотрение может пройти через 15-20 дней.

"Мы ждём, надеемся и предвидим лучший результат, поскольку считаем, что законодательные обоснования выдачи нашего клиента в США не отвечают обстоятельствам дела",- сказал Ликурезос, заметив, что подобное дело – о криптовалюте — впервые рассматривается в греческих судах.

Пока неизвестно, когда будет рассматриваться запрос России о выдаче ей Винника.

Адвокат Илиас Спирлиадис отметил, что на суде ничего не говорилось о доказательствах вины или невиновности Винника.

"Очень интересно, как суд обошёлся со всеми представленными нами доводами. Мы надеемся, что Ареопаг рассмотрит все данные и примет во внимание последнее заявление Винника, что он никак не связан с биржей ВТС-е, что он простой советник. И не было ни одного банковского перевода, связанного с Винником. Это очень важное обстоятельство, имеющее большое значение. Без денежных операций не могут осуществляться обмены биткоинами",- сказал Спирлиадис.

Адвокаты подчеркнули, что суд не должен был игнорировать заявление Винника, что он не имеет никакого отношения к бирже и к ее операциям.

"Дело Винника" оказалось уникальным. Политизированным процесс считают не только адвокаты, но многие освещающие суд журналисты. Суть претензий можно изложить в нескольких словах – электронная биржа не зарегистрировалась в США и не отчитывалась перед американскими финансовыми органами о своей работе. Решение суда, несомненно, скажется на развитии криптовалют и на борьбе за контроль над глобальной сетью.

© РИА Новости / Геннадий МельникСовет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Совет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника

Обвинение

При задержании в Греции, Винника вместе с биржей ВТС-е (со штаб-квартирой в Болгарии и работающей по кипрскому праву) обвиняли в отмывании 4 миллиардов долларов и краже биткоинов у японской биржи Mt.Gox.

Бывший офицер полиции Марк Дуган, покинувший США и попросивший политического убежища в России в 2016 году
CC BY-SA 4.0 / OlgaLeonova / John Dougan Headshot
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В документах, переданных американскими властями в суд, речь идет о уже 9 миллиардах долларов. При этом якобы "отмытое" посчитали по цене биткоина на 30 декабря 2016 года – примерно 962 доллара за биткоин. При этом в 2011 году, когда, по утверждению США, была совершена значительная часть обменных операций, биткоин стоил 2 доллара.

Что касается кражи биткоинов у японской биржи, то, согласно обвинению, "часть краденных уMt.Gox биткоинов вернулись на Mt.Gox, в другой кошелёк".

После ареста ФБР неофициально, так сказать — в личном порядке, просило выдать компьютер и телефон Винника, чтобы "скачать" оттуда всю информацию. Как рассказали РИА Новости участники процесса, греки поначалу согласились, но вмешались адвокаты и помешали незаконным действиям.

Прокурор, требуя выдачи Винника, лишь зачитал присланный американцами документ. Главным доказательством вины и основанием для выдачи он назвал то, что "после ареста Винника биржа несколько дней не работала и затем была продана другому владельцу".

Адвокаты считают, что прокурор был абсолютно не готов к процессу. По мнению обозревателей, со стороны прокурора была дискредитация американского запроса.

© РИА Новости / Геннадий МельникАдвокат гражданина России Александра Винника в Греции Александрос Ликурезос
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Александрос Ликурезос

Ход процесса

Сам Винник на просьбу разъяснить, почему после его ареста биржа ВТС-е не работала несколько дней и впоследствии была продана, ответил: "Я не могу ничего ответить по этому поводу, мне неизвестен владелец этой биржи".

Генконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
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Он подчеркнул, что он не является владельцем платформы ВТС-Е. "Нет, я не владелец. Я технический специалист. У меня много клиентов, которые интересуются блокчейном", — сказал Винник. Он сообщил, что занимается информационными технологиями. А на вопрос, проводил ли он сам обмен биткоинами, ответил отрицательно.

Винник заявил, что не хочет, чтобы его выдали США, поскольку, во-первых, все обвинения против него не имеют оснований, и во-вторых, один человек не может сделать то, в чем его обвиняют Соединенные Штаты.

Выступивший в качестве эксперта в суде гендиректор и основатель консультационной компанииTrendCoin Дмитрий Васильев заявил, что сейчас нет законов, регулирующих деятельность бирж с цифровой валютой. Отвечая на вопросы судьи, Васильев рассказал, что его компания занимается цифровой валютой и консультирует, в том числе российские государственные организации, она работает как в России, так и в Китае, и в Гонконге.

Он сообщил, что система торговли биткойн является централизованной, цифровую валюту можно купить как переводом денег на счет, так и получить наличные деньги от агента. По словам эксперта, это новая и быстро растущая сфера, и есть много посредников, оказывающих подобные услуги. Васильев сообщил, что серверы компании ВТС-Е были в Болгарии, биржа работала по кипрскому праву и сотрудничала, в том числе, с гражданами США.

На вопрос судьи, можно ли украсть биткоин, Васильев ответил, что к биткоину нельзя применять понятие "украсть". Он сообщил, что площадка ВТС-Е продолжила работать и после ареста Винника. "По логике, это означает, что он работал по соглашению с ВТС-Е. После ареста работа временно остановилась, но затем компания продала свои данные другой компании и продолжила свою работу", — пояснил Васильев.

На вопрос, откуда у него эта информация, Васильев ответил: "Об этом были официальные заявления, и я видел договор покупки-продажи биржи". "К нам обратились юристы в связи с покупкой за консультацией", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что Винник был простым сотрудником биржи, а не ее владельцем. Отвечая на вопросы судьи, он уточнил, что при обмене проверяются все данные клиентов — паспорта, счета, адреса. Такие же требования к клиентам были у биржи ВТС-Е.

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хантсман намерен работать для восстановления доверия между Россией и США
Неправильный перевод слов Васильева о приостановке работы биржи вызвал протесты адвокатов. Переводчик перевела судье, что биржа остановилась после того, как был выключен компьютер Винника. В переводе также постоянно путались понятия, например, "пользователь" компьютера и "администратор", и некоторые ошибки меняли суть сказанного. За неоднократные протесты и требование сменить переводчика судья пригрозила удалить адвоката Илиаса Спирлиадиса.

Сторона защиты заявила, что в обвинениях нет состава преступления и нет даже доказательств того, что преступления были совершены. Помимо этого технический специалист не может отвечать за преступления, если даже они были, за те обменные операции, которые проводились через биржу. Спирлиадис заявил, что обвинение в незаконных операция необоснованы.

"Ни один обмен биткоина не может пройти без валютного обмена. Да, биткоин анонимный, но все деньги имеют владельцев. И может ли биткоин быть валютой? Является ли он таковой?" — задал вопрос адвокат.

В обвинении, переданном американцами греческой стороне, говорится, что "деньги, которые отмывались, были получены, по мнению американских властей, от незаконной деятельности преступных организаций, от уплаты выкупа в случаях электронного взлома и электронных атак". Адвокат Александрос Ликурезос заявил, что все обвинения полностью бездоказательны.

"Американское законодательство предусматривает, что обвиняемый в отмывании денег должен знать о криминальном характере этих денег. Нет никакой речи о том, что были грязные деньги, ничего не говорится об их источнике, где свидетели нарушений, где сами нарушения", — заявил адвокат.

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По его словам, представленные американскими властями несколько операций были осуществлены в январе-феврале 2012 года. Согласно документам, с 23 января 2012 года по 12 февраля 2012 года были проведены 16 операций – 13528 биткоинов стоимостью 78169,96 доллара были переведены с ВТС-е на биржуTradehill.

"Эти транзакции относятся только к началу 2012 года. Ничего больше! Прошло пять лет с тех пор", — сказал адвокат.

По его словам, американцы заявляют, что Винник в одном случае является владельцем, а в другом — руководителем биржи. "Так кто же он все-таки?" — спросил адвокат, по пунктам разбивший все доводы обвинения.

"Они не привели ни одного примера преступления. Все доказательства строятся только на основании показаний агентов ФБР, причем из семи агентов только один выступил под своей настоящей фамилией, остальные были под номерами", — сказал Ликурезос.

По словам адвокатов, в американских документах не представлены выписки из банков, свифты, транзакции.

В беседе с корреспондентом РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что прокурор был просто не готов к процессу, он не представил каких-либо убедительных доводов, а все его аргументы были несостоятельны.

СМИ

Капитолий в Вашингтоне (округ Колумбия)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Кибер Робин Гуд" не дремлет. Элита Демпартии США узнала правду о себе
Это не мешает греческим и американским СМИ открыто называть Винника "хакером". Но все признают, что дело связано с борьбой за контроль над всемирной сетью. Интерес к делу очень большой – возле суда Винника встречали с десяток фоторепортеров и несколько телекамер, в зале суда трибуна для судебных корреспондентов полностью заполнена.

"Война России и США за киберпространство" – таков общий тон статей в СМИ, поясняющий их интерес.

CNN свои репортажи о деле Винника уже две недели завершает одним образом: "В этом новом киберпространстве мы видим операцию на греческой территории против российского хакера за кражу и электронное вторжение, которое произошло в обменном пункте криптовалют в Токио. Несомненно, бабочка Теории Хаоса не могла  бы найти лучшего места, чтобы порхать".

Впрочем, похоже, что США готовы прихлопнуть любую бабочку, если она порхает без американского паспорта.

Подробнее о случаях экстрадиции россиян в США в 2010-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей Какурин
передадут его в США т.к. наш Президент не соблюдает Конституцию РФ
14:04
04.10.2017
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