В Польше неизвестные разрисовали фасад консульства Украины

ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Оскорбительные надписи появились на фасаде здания почетного консульства Украины в польском Жешуве, сообщает местный портал Rzeszow News.

Как сообщает издание, на стене здания неизвестные написали красной краской "Украина=ОУН-УПА"*, "Ваффен-СС Галичина". На информационной доске, где изображен герб Украины, появилась виселица и надпись "Raus!" ("Вон!" на немецком), ниже — еще одна виселица и свастика.

На другой стене нарисована котвица – знак, который использовался во время Второй мировой войны как символ независимости и представляет собой сочетание латинских букв P и W (от польского Polska Walcząca, Сражающаяся Польша), напоминающее якорь.

"Моя сестра заметила примерно 30-летнего мужчину, который рисовал надписи. Она кричала, чтобы он прекратил это делать, но тот не реагировал", — рассказала проживающая поблизости Данута Джядек.

Расследованием происшествия уже занялась полиция. "Мы получили уведомление о совершении преступления. Мы провели осмотр, опрашиваем свидетелей, изучаем записи видеонаблюдения. В данный момент мы проводим действия по факту преступления по ст. 256 Уголовного кодекса, которая говорит о разжиганием ненависти, в частности, на фоне национальных различий. Это преступление предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы", — заявил представитель местной полиции Адам Шелонг.

* Запрещенная в России террористическая организация