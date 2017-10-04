СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фотографии из гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса (штат Невада) Стивена Пэддока, устроившего там бойню 1 октября, оказались в сети, пишет британский таблоид Daily Mail.

Breaking: Pictures of the Las Vegas shooters hotel room have been leaked. #LasVegasShooting pic.twitter.com/g0Ue9dvtUu — Mike Tokes (@MikeTokes) 3 октября 2017 г.

На снимках, опубликованных изданием, запечатлена взломанная дверь в номер стрелка, вход в который преграждает желтая оградительная лента с надписью "Место преступления. Не входить".

Далее на фотографиях запечатлено тело стрелка уже после того, как он покончил с собой. Однако тело Пэддока попало на фотографию не полностью — в правой части фотографии видно лишь нижнюю часть тела, рядом с ним, левее, лежат две винтовки с сошками и магазин. Вокруг разбросаны гильзы.

Там же лежит молоток, который он, предположительно, использовал для того, чтобы разбить два окна номера, откуда он вел огонь, пишет газета. Кроме того, издание особо акцентирует внимание на то, что на столике перед телом Пэддока лежит записка, однако о его содержании ничего неизвестно.

На еще двух снимках изображены несколько винтовок, некоторые их них лежат на развернутых друг другу глубоких креслах, по форме образующих что-то вроде ванной или небольшой колыбели. За креслами лежит раскрытый чемодан, рядом с которым — у колонны — сложены более десяти обойм.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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