Джонсон оказался в центре нового скандала из-за шутки о Ливии

ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в последнее время постоянно оказывающийся в центре скандалов, отпустил рискованную шутку, за которую сразу несколько политиков потребовали его уволить.

Выступая накануне вечером на мероприятии на полях съезда Консервативной партии в Манчестере, Джонсон, похвалив "белоснежный песок", "прекрасное море" и "настоящий потенциал" Ливии, которую он посетил в августе, на этом не остановился.

Он сказал: "Есть британские бизнесмены, отличные ребята, которые хотят инвестировать в побережье Сирта. Они готовы превратить Сирт в новый Дубай. Надо только убрать трупы оттуда, и они будут там".

Шутку встретили взрывом смеха, однако в Twitter тут же появились неодобрительные отзывы о высказывании Джонсона.

100% unacceptable from anyone, let alone foreign sec. Boris must be sacked for this. He does not represent my party. https://t.co/v2RHlbjlnB — Heidi Allen (@heidiallen75) 3 октября 2017 г.

"Это на сто процентов недопустимо ни для кого. Тем более для министра иностранных дел. Бориса надо за это уволить. Он не представляет мою партию", — написала депутат Хайди Аллен.

Ее коллега Анна Субри высказалась аналогичным образом, призвав премьер-министра Терезу Мэй уволить Джонсона.

Джонсон принял вызов, написав : "Пусть будет стыдно тем людям, которые, не зная и не понимая Ливию, хотят использовать в политических целях возмутительно опасную ситуацию в Сирте. Реальность такова, что убрать тела боевиков ИГ* очень трудно из-за самодельных взрывных устройств и мин. Вот почему Британия играет ключевую роль в восстановлении и почему я дважды в этом году ездил в Ливию".

Тем не менее, слова Джонсона не успокоили его противников. Страсти накаляются в преддверии большой речи премьера на съезде, многие стали упрекать Мэй в слабости и неспособности "разделаться" с министром.

Главу МИД коллеги по кабинету не раз упрекали в излишней самостоятельности в высказываниях и недостаточной лояльности по отношению к премьер-министру.

* Террористическая организация, запрещена в России.