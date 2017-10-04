В ФРГ заявили, что Меркель не будет посредником в ситуации с Каталонией

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стремится к роли посредника в урегулировании ситуации с Каталонией, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер не стремится к миссии посредника, это внутреннее дело Испании, как мы себе это представляем", — сказал Зайберт, добавив, что немецкое правительство "с большим вниманием следит за тем, что происходит в Испании, крайне заинтересовано в сохранении стабильности в стране".
По словам Зайберта, тяжелый внутренний конфликт, который возник в Испании в результате проведения референдума о независимости Каталонии, должен быть решен "в соответствии с конституцией Испании".
На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.