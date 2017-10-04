В США полиция чуть не застрелила актера, исполнявшего роль грабителя

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция американского штата Индиана чуть не застрелила актера, исполнявшего роль грабителя во время съемок фильма у одного из баров города Крофордсвилль, сообщает телеканал KTLA.

Инцидент произошел на прошлой неделе. На опубликованной записи камеры наблюдения видно, как вооруженный мужчина в маске пытается проникнуть в здание бара Backstep Brewery. Сотрудник полиции, прибывший на место, направляет на "грабителя" пистолет и требует опустить оружие. После этого страж порядка открывает огонь.

"Мы снимаем фильм!" — кричит в ответ "грабитель", снимая маску и бросая оружие. "Преступником" оказался актер Джим Дафф, снимавшийся в сцене ограбления.

По информации телеканала, ни кинокомпания, ни владельцы бара не сообщили полиции о проведении съемок. Более того, остальные актеры и оборудование находились внутри здания, так что полицейский не смог сразу понять, что происходит на самом деле.

"Мы не могли видеть полицию, и когда актер вышел из здания, мы не знали, что полиция прибыла на место", — цитирует телеканал владельца кинокомпании Montgomery County Movies Филиппа Деморета. Он добавил, что планирует сотрудничать с полицией Крофордсвилля, чтобы впредь подобные инциденты не происходили.

Никаких обвинений в связи со случившимся выдвинуто не было. О пострадавших не сообщается.

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