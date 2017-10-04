Касперский письменно ответит Министерству внутренней безопасности США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" готовит письменный ответ на обвинения Министерства внутренней безопасности США, так как никакой реакции со стороны США на предложения компании продемонстрировать свою работу и открытость не последовало, заявил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. МВБ заявило, что обеспокоено связями некоторых представителей компании с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.

Затем Касперский был приглашен на слушания в Конгрессе США, которые должны были состояться 27 сентября относительно деятельности компании, однако они были перенесены на неопределенный срок.

"Мы официально сообщили, что готовы делать все необходимое для того, чтобы показывать открытость компании, включая раскрытие исходного кода для анализа. Пока никакой реакции на наши предложения не было", — сказал Касперский.

"Я иногда слышу, что раскрытие исходного кода ничего не гарантирует, потому что наш софт обновляется в ежедневном режиме. Мы это возражение учитываем и готовы создавать совместные процедуры, в рамках которых можно наладить максимально быстрый аудит наших обновлений до их развертывания на компьютерах", — сказал он. По словам Касперского, если это необходимо, чтобы развеять подозрения в отношении лично него и компании, то такая система будет построена.

В сообщении МВБ говорилось, что компания может подать письменный ответ по поводу обеспокоенности министерства связями компании с российской разведкой. "Да, такая работа ведется, готовим документы. Пока не могу раскрывать подробности", — подтвердил Касперский.