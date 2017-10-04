Касперский письменно ответит Министерству внутренней безопасности США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" готовит письменный ответ на обвинения Министерства внутренней безопасности США, так как никакой реакции со стороны США на предложения компании продемонстрировать свою работу и открытость не последовало, заявил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.
Затем Касперский был приглашен на слушания в Конгрессе США, которые должны были состояться 27 сентября относительно деятельности компании, однако они были перенесены на неопределенный срок.
"Мы официально сообщили, что готовы делать все необходимое для того, чтобы показывать открытость компании, включая раскрытие исходного кода для анализа. Пока никакой реакции на наши предложения не было", — сказал Касперский.
В сообщении МВБ говорилось, что компания может подать письменный ответ по поводу обеспокоенности министерства связями компании с российской разведкой. "Да, такая работа ведется, готовим документы. Пока не могу раскрывать подробности", — подтвердил Касперский.