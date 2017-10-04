МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти США, вводя запреты в отношении продукции "Лаборатории Касперского", создают прецедент для всей IT-отрасли, но от этой "возни" больше всех пострадают американские компании, считает бизнесмен Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В российской компании в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Что еще хочется добавить об этой неприятной ситуации с вмешательством геополитики в киберпространство. Происходящая возня с запретами и ограничениями по национальному признаку – это не против конкретно моей компании. Это против всей IT-индустрии", — сказал Касперский в интервью РИА Новости.

"Ведь каждого разработчика из любой страны можно без доказательств злого умысла задним числом ограничить в бизнесе", — отметил он.

"И США, увы, своими действиями сейчас создают прецедент, который потом будут использовать и другие страны", — добавил бизнесмен.