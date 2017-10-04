На месте крушения самолета под Алма-Атой нашли "черные ящики"

АЛМА-АТА, 4 окт – РИА Новости, Михаил Егорин. "Черные ящики" найдены на месте крушения самолета под Алма-Атой, они будут отправлены в Москву в Межгосударственный авиационный комитет, заявил глава специальной комиссии министерства по инвестициям и развитию республики по расследованию причин крушения самолета, замглавы МИР Роман.

Самолет авиакомпании East Wing, выполнявший во вторник санитарный рейс по маршруту Алма-Ата — Шымкент, упал и загорелся около села Междуреченск в 28 километрах от Алма-Аты. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них — командир воздушного судна, второй пилот, авиатехник и два врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта".

"На месте крушения найдены средства объективной информации, которые будут отправлены в Межгосударственный авиационный комитет, город Москва", — сказал Скляр на брифинге в среду в Алма-Ате.

По информации комитета гражданской авиации республики, разбившийся самолет был произведен в Польше в 1990 году.