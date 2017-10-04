Касперский рассказал об истерике в американских СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Истерика в некоторых американских СМИ и последовавшие политические решения почти не повлияли на бизнес "Лаборатории Касперского", заявил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В российской компании в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Как повлияла на наш региональный бизнес истерика в некоторых американских СМИ и последовавшие политические решения? Практически никак… За 20 лет нашей работы ни разу ни одного доказательства каких-то наших безобразий представлено не было. Знаете почему? Потому что не было безобразий и, соответственно, доказательств быть не может", — сказал бизнесмен.

"Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Пять лет журналистских расследований не смогли найти ровным счетом ничего, что бы доказало какие-то секретные связи с правительствами каких-либо стран", — отметил Касперский, добавив, что от расследования к расследованию падает уровень аргументации и качество понимания предмета. Например, в ход идут анонимные источники, умышленно неправильный перевод с русского на английский, манипуляции общеизвестными фактами, "чудовищное непонимание работы технологий".

"Увы, вот такая "банная" журналистика (в одной из статей было заявлено, что я парюсь в бане с российскими чекистами, где мы обсуждаем планы по захвату мира) сейчас определяет общественное мнение. Есть ощущение, что страх, неуверенность, сомнение стали редакционной политикой некоторых ведущих американских СМИ", — добавил Касперский.