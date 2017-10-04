Путин заявил об отказе России от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом.
"Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций Совета безопасности ООН в данной сфере", — отметил глава государства.
Путин отметил, что участившиеся террористические акты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.
Путин подчеркнул, что в этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы — боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность.
"Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться", — заявил президент РФ.
Приветствие главы государства зачитал директор ФСБ России Александр Бортников.
В совещании в Краснодаре принимают участие представители 116 делегаций из 74 государств и от четырех международных организаций — ООН, ЕС, ШОС, СНГ.