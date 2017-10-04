Путин заявил об отказе России от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом.

"Мы выступаем за комплексный подход противодействию терроризму, распространению его идеологии, финансированию незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики "двойных стандартов" в борьбе с главной угрозой современности", — говорится в приветствии президента России участникам открывшегося в Краснодаре 16 совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России.

"Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций Совета безопасности ООН в данной сфере", — отметил глава государства.

Путин отметил, что участившиеся террористические акты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.

"Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций. Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах", — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы — боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность.

"Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться", — заявил президент РФ.

Приветствие главы государства зачитал директор ФСБ России Александр Бортников.

В совещании в Краснодаре принимают участие представители 116 делегаций из 74 государств и от четырех международных организаций — ООН, ЕС, ШОС, СНГ.