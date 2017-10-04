ФСБ предложила запретить создание вредоносного ПО на международном уровне

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников предлагает расширить сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения.

"С учетом того, что многие компьютерные атаки имеют международный характер, эффективность противодействия им в значительной степени определяется организацией взаимодействия национальных субъектов, реагирующих на компьютерные инциденты. В рамках идущего в настоящее время процесса формирование системы международной информационной безопасности предлагаем расширить практическое сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения", — сказал Бортников в ходе XVI совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств, проходящего 4-5 октября в Краснодаре.

В настоящее время разработка вредоносного программного обеспечения является нарушением действующего на территории России законодательства. В российском Уголовном кодексе уже действует статья 273, предусматривающая ответственность за "создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации". Максимальная санкция — семь лет заключения.

Бортников отметил, что ФСБ России внимательно изучает и считает необходимым к распространению передовой международный опыт в сфере информационной безопасности, в частности, запрета оборота анонимных сим-карт, расширения полномочий спецслужб при организации оперативно-технических мероприятий, мер по запрету анонимности в интернет-мессенджерах.

Он привел пример эффективной совместной деятельности по отражению масштабной компьютерной атаки с применением вируса WannaCry на защищаемые информационные ресурсы в России и минимизации негативных последствий воздействия этого вредоносного программного обеспечения на информационные системы стран ОДКБ. По его словам, во взаимодействии с партнерами из Армении удалось предотвратить проникновение WannaCry в сети ряда крупных банков.

"Подчеркиваю, что контроль государства над гиперпространством, возможности которого террористы активно используют, жизненно важен. Очевидна потребность закрепления в международной праве положений, необходимых для приведения национальных законодательств в соответствие со сложившимися реалиями в целях более эффективного противостояния угрозам информационной безопасности наших стран со стороны международного терроризма", — сказал Бортников.

По его мнению, такой подход ни в коей мере не направлен на ущемление прав и свобод граждан. "Мы исходим из того, что свобода не бывает без безопасности, и каждое демократическое государство имеет право на регулирование общественных отношений, в том числе в информационной сфере, в целях защиты своих граждан от террористических угроз", — заключил директор ФСБ России.