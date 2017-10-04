ФСБ призвала к активности в создании антитеррористического банка данных

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников пригласил иностранных партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму и создании отдельного информационного массива о попавших в поле зрения спецслужб иностранных террористах.

"Участники Совещания неоднократно отмечали важность создания единого информационного пространства. Именно с этой целью ФСБ России продолжает совершенствование международного банка данных по противодействию терроризму, который мы рассматриваем как действенный инструмент реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России, которое проходит в Краснодаре с 4 по 5 октября.

"Приглашаем наших партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму, в частности в создании отдельного массива данных о попавших в поле зрения спецслужб иностранных боевиках-террористах", — добавил он.

Директор ФСБ России отметил, что "несомненно полезен раздел банка, посвященный противодействию идеологии терроризма".

"Кроме того, готовы делиться опытом по линии обеспечения информационной безопасности. Думаю, многие согласятся с тем, что на сегодняшний день сложилась очевидная потребность в уточнении и расширении компетенции спецслужб в этой сфере", — уточнил Бортников.