ФСБ призвала к активности в создании антитеррористического банка данных

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников пригласил иностранных партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму и создании отдельного информационного массива о попавших в поле зрения спецслужб иностранных террористах.
"Приглашаем наших партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму, в частности в создании отдельного массива данных о попавших в поле зрения спецслужб иностранных боевиках-террористах", — добавил он.
"Кроме того, готовы делиться опытом по линии обеспечения информационной безопасности. Думаю, многие согласятся с тем, что на сегодняшний день сложилась очевидная потребность в уточнении и расширении компетенции спецслужб в этой сфере", — уточнил Бортников.