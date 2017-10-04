Касперский заявил, что не боится снижения продаж в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не боится снижения продаж в США после запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны, заявил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Касперский отметил, что доля продаж компании в госсекторе США крайне мала. "Это небольшие деньги. Список продаж в американском госсекторе, который я видел, по-моему, лет за пять был меньше, чем половина листа А4 – строчек 12. И там суммы достаточно скромные. Мы никогда даже не участвовали в государственных тендерах в Америке. Так что я не боюсь снижения продаж. Даже если оно будет, уверен, что мы сможем его компенсировать", — рассказал он.

"Эта неприятная политическая возня бьет по продажам не сильно. Да, конечно, на наших результатах в США эта история скажется, но не критически", — подчеркнул собеседник агентства.