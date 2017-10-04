В Госдуме призвали сделать все для возвращения Винника в Россию

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Все дипломатические и правовые возможности должны быть использованы, чтобы россиянин Александр Винник был экстрадирован в Россию, а не в США, шанс переиграть ситуацию еще есть, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Ранее совет судей в Салониках постановил удовлетворить запрос США о выдаче Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через крипловалюту. Адвокат Винника Александрос Ликурезос сообщил, что защита подала апелляцию в Верховный суд Греции. При этом Россия также направила Греции запрос о выдаче Винника.

"Надо включать нам тоже все дипломатические и правовые возможности для того, чтобы он (Винник) был экстрадирован именно у нас, потому что он ведь тоже обвиняется в нашей стране по статье "мошенничество", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Шхагошев считает, что "все-таки шанс еще есть каким-то образом отыграть ситуацию, потому что решение будет принимать министр юстиции Греции". Парламентарий отметил, что США намеренно преследуют специалистов из сферы информационных технологий.

"У них цель сейчас, конечно, преследовать тех людей, которые занимаются информационными технологиями. Это тоже не надо сбрасывать со счетов. У них вот это киберугроза, они воспринимают ее таким образом, что… все каким-то образом вмешиваются в дела США, хотя это абсолютно категорически наоборот", — заявил депутат.

Он добавил, что сегодня информационные технологии начали развиваться во всем мире очень интенсивно, и США не хотят упускать этот рынок, именно этим, по мнению Шхагошева, объясняется интерес Вашингтона к тем, кто занимается информационными технологиями.

Винник был задержан по просьбе американских властей 25 июля на полуострове Халкидики, где находился с женой и двумя маленькими детьми. Власти США обвиняют 38-летнего россиянина в том, что он с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов.

Экстрадиции Винника добивается и Генеральная прокуратура России. Сам Винник не возражает против выдачи в Россию.

Подробнее о случаях экстрадиции россиян в США в 2010-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>