Бортников поблагодарил зарубежных коллег за помощь в борьбе с терроризмом

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников выразил признательность иностранным партнерам за активное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и помощь в предотвращении терактов на территории России.
Он подчеркнул, что решить эту задачу можно только общими усилиями. "В связи с этим, уважаемые коллеги, хочу выразить признательность всем партнерам за активное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом", — сказал директор ФСБ России.
Отдельную благодарность он выразил партнерам, оказавшим содействие в обеспечении безопасности прошедших в России чемпионата мира по хоккею 2016 года и Кубка конфедераций-2017. "Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ в 2018 году", — добавил директор ФСБ России.