Порошенко намерен заморозить закон об особом статусе Донбасса, сообщили СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.

"Будет два законопроекта. Один о реинтеграции Донбасса. Второй о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе", — цитирует издание собеседника. По его словам, принятие закона о реинтеграции и одновременно продление закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе "позволит и дальше вести дипломатические переговоры".

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Украинский кризис: хроника противостояния в сентябре 2017 года также обратилась к первому вице-спикеру Рады Ирине Геращенко с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако она воздержалась от комментария и не дала прямого ответа. "Я дам все комментарии по этому поводу после внесения", — приводит издание ее слова.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады в среду.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.