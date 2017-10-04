Порошенко намерен заморозить закон об особом статусе Донбасса, сообщили СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства.
"Будет два законопроекта. Один о реинтеграции Донбасса. Второй о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе", — цитирует издание собеседника. По его словам, принятие закона о реинтеграции и одновременно продление закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе "позволит и дальше вести дипломатические переговоры".
также обратилась к первому вице-спикеру Рады Ирине Геращенко с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако она воздержалась от комментария и не дала прямого ответа. "Я дам все комментарии по этому поводу после внесения", — приводит издание ее слова.
Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады в среду.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.