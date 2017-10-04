В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе

ЛАС-ВЕГАС (штат Невада, США), 4 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Столица развлечений США Лас-Вегас жил во вторник обычной жизнью после беспрецедентной массовой бойни. В городе прошли немногочисленные акции в память о погибших, но самая людная из них собрала не более двух сотен человек.
Несмотря на гигантскую цифру потерь, вопросов правоохранительным органам не задают, но благодарят их за героическую службу. Местные власти и полиция на одном из поминальных вечеров держались традиционно оптимистического тона, контрастирующего с масштабом трагедии. Все жители выражают искреннее сочувствие и готовы помогать в ликвидации последствий.
Business as usual
Обширная территория, на которой два дня назад оказалась в ловушке многотысячная толпа зрителей, оставалась во вторник перекрытой. С высотного этажа гостиницы Mandalay Bay, откуда велась стрельба, было видно, что полиция продолжает работать на зеленом подстриженном поле, где проходил концерт. Поле было испещрено пестрыми точками — это, по-видимому, были вещи, оставленные разбежавшимися людьми.
В городе прошло несколько поминальных собраний в память о погибших, но все они были немногочисленными. Крупнейшее из них с участием представителей местных властей собрало не более 200 человек — для сравнения, посмотреть ежедневное шоу фонтанов у казино Bellagio пришли не менее тысячи человек.
Вопросов правоохранителям не задают
Поминальное собрание проходило в местном парке. Многие из собравшихся были полицейскими и их родственниками, также пришли немало журналистов. По традиции люди приходили с собаками, с напитками, располагались поудобнее за столами под навесом, чтобы слушать ораторов. При этом эмоции были неподдельными — некоторые плакали при мысли о жертвах.
Ларри Браун, один из руководителей округа Кларк с полуторамиллионным населением, в который входит и Лас-Вегас, заявил на поминальном мероприятии, что мировые СМИ освещали в последние 48 часов "замечательную историю деятельности полиции и пожарных".
"У нас в Лас-Вегасе самая лучшая общественная безопасность в мире", — твердо заявил Браун. "Через эту трагедию мир увидел, какое у нас крепкое общество", — добавил он.
"Мы видели полицию, идущую навстречу пулям, чтобы спасти людей. Мы видели пожарных и парамедиков, выполнявших свой долг под пулями. Это потрясающие люди, которые работали и спасали жизни. Без них погибло бы еще намного больше людей", — сказал член муниципального совета Ставрос Энтони.
Со словами благодарности полиции выступили и несколько священников. "Мы знаем теперь: то, что происходит в Вегасе, изменит мир" — заявил капеллан полицейского департамента, представившийся Стивом. Таким образом он перефразировал известную американскую поговорку "то, что случается в Вегасе, должно остаться в Вегасе", напоминающую об излишествах американской столицы развлечений.
Более сдержанным был комментарий члена муниципального совета Мишель Фиори. "Мои дети молоды — им 23 и 28 лет, они ходят на подобные концерты. Когда я думаю, что они могли оказаться на том концерте, мое сердце матери содрогается", — сказала она со слезами на глазах. Она описала, как люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы сдать кровь, собирали пожертвования. По ее словам, уборщицы муниципалитета предложили свои услуги больницам, которые в первые часы после трагедии напоминали поле боя — уборщицы замывали кровь с больничного пола. "Мы не будем жить в страхе из-за того, что случилось, мы будем жить с верой, что такого больше не произойдет", — заключила Фиори.
59 свечей
В начале церемонии по традиции прозвучала песня "Аллилуйя" Леонарда Коэна — несмотря на текст, посвященный любви, эта композиция часто исполняется в США на поминальных мероприятиях. После долгих речей были зажжены 59 свечей по числу погибших (в общее число погибших, как часто бывает в США, был включен и сам убийца). Свечи гасли на теплом ветру из пустыни, люди вновь и вновь зажигали свечи друг друга и бережно оберегали пламя, закрывая рукой. Свечи держали местные полицейские (один из них подошел зажечь свечу с ребенком на руках), пожарные, спасатели и добровольцы.
"Мы — полицейские волонтеры. Мы уши и глаза для городской полиции. Мы проходим по Стрипу и убеждаемся, что туристы в безопасности… Наше оружие — сотовый телефон", — сказала Ли.
"Если кто-то упал, мы убеждаемся, что он может сесть. Если нет, зовем медиков. Они приедут — мы уходим, мы никого не трогаем", — добавил Барбер. По словам волонтеров, у них было много работы в понедельник — волонтеры помогали полиции общаться со СМИ и занимались сортировкой пожертвований, поступавших от Красного Креста. Кроме того, они организовывали встречу пострадавших с полицией.
"Знаете ли вы, что завтра сюда приедет наш президент?" — спросила Ли корреспондента РИА Новости. Глава государства Дональд Трамп планирует быть в Лас-Вегасе в среду, в его планах посещение больницы и встреча с пострадавшими. По словам Ли, она считает, что визит Трампа — скорее положительное событие, несмотря на сопровождающую его шумиху.