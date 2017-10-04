В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе

ЛАС-ВЕГАС (штат Невада, США), 4 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Столица развлечений США Лас-Вегас жил во вторник обычной жизнью после беспрецедентной массовой бойни. В городе прошли немногочисленные акции в память о погибших, но самая людная из них собрала не более двух сотен человек.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

Несмотря на гигантскую цифру потерь, вопросов правоохранительным органам не задают, но благодарят их за героическую службу. Местные власти и полиция на одном из поминальных вечеров держались традиционно оптимистического тона, контрастирующего с масштабом трагедии. Все жители выражают искреннее сочувствие и готовы помогать в ликвидации последствий.

Business as usual

Жизнь в городе во вторник можно было описать американским выражением "business as usual" — "вести дела, как обычно". Ни одно казино, в том числе и в отеле, из которого велась стрельба, не закрылось ни на час с момента преступления. Некоторые развлекательные программы были отменены, однако в остальном гигантская индустрия развлечений Лас-Вегаса, обороты которой составляют до 60 миллиардов долларов в год, продолжала работать на полную мощность. У властей есть основания надеяться, что туризм от бойни не пострадает, наоборот, лишь напомнит всему миру о существовании Лас-Вегаса — столицы развлечений. Так произошло с Орландо после стрельбы в клубе Pulse в 2016 году: туристический поток в Орландо ничуть не снизился. Для Лас-Вегаса, который в прошлом году принял 43 миллиона посетителей, этот расчет очень важен.

Обширная территория, на которой два дня назад оказалась в ловушке многотысячная толпа зрителей, оставалась во вторник перекрытой. С высотного этажа гостиницы Mandalay Bay, откуда велась стрельба, было видно, что полиция продолжает работать на зеленом подстриженном поле, где проходил концерт. Поле было испещрено пестрыми точками — это, по-видимому, были вещи, оставленные разбежавшимися людьми.

Почти единственным напоминанием о трагедии в городе были приспущенные флаги и неизменная надпись на рекламных табло казино и отелей: "Молимся о пострадавших, благодарим храбрых работников экстренных служб". Журналистам было практически нечем заняться в городе, кроме пресс-конференций местной полиции. На одну из этих конференций пришло столько репортеров, что полиция оказалась к этому не готова. Попытки полицейских как-то организовать толпу закончились только тем, что возникла давка.

В городе прошло несколько поминальных собраний в память о погибших, но все они были немногочисленными. Крупнейшее из них с участием представителей местных властей собрало не более 200 человек — для сравнения, посмотреть ежедневное шоу фонтанов у казино Bellagio пришли не менее тысячи человек.

Вопросов правоохранителям не задают

Поминальное собрание проходило в местном парке. Многие из собравшихся были полицейскими и их родственниками, также пришли немало журналистов. По традиции люди приходили с собаками, с напитками, располагались поудобнее за столами под навесом, чтобы слушать ораторов. При этом эмоции были неподдельными — некоторые плакали при мысли о жертвах.

Официальные лица традиционно благодарили сотрудников полиции. Полицию принято благодарить, даже если она допустила промашки. В нынешнем случае число жертв было беспрецедентным, а число раненых в несколько раз превышало любые антирекорды прошлых массовых убийств. При этом предварительные отчеты правоохранителей свидетельствовали, что злоумышленник вел стрельбу больше часа, и номер, откуда он стрелял, нашли далеко не сразу. Впоследствии полиция заявила, что стрельба велась все же "от 9 до 11 минут". Никто не подвергает сомнению приверженность полицейских своему делу, но методы полиции и возможные упущения критиковать тоже не принято.

Ларри Браун, один из руководителей округа Кларк с полуторамиллионным населением, в который входит и Лас-Вегас, заявил на поминальном мероприятии, что мировые СМИ освещали в последние 48 часов "замечательную историю деятельности полиции и пожарных".

"У нас в Лас-Вегасе самая лучшая общественная безопасность в мире", — твердо заявил Браун. "Через эту трагедию мир увидел, какое у нас крепкое общество", — добавил он.

Примерно то же самое говорили и другие. Капитан полиции Саша Ларкин отметила, что многолетние тренировки по борьбе с терроризмом прекрасно сработали при реагировании на бойню понедельника. "Нам нужны были партнерство ведомств и план. Это сработало. Спасибо за то, что верили в нас и доверяли нам", — сказала Ларкин. Она попросила каждого присутствующего при встрече с медиком или полицейским дружески обнять его. "Эти люди сделали множество вещей, которые по-хорошему ни от кого нельзя было бы потребовать", — сказала Ларкин.

"Мы видели полицию, идущую навстречу пулям, чтобы спасти людей. Мы видели пожарных и парамедиков, выполнявших свой долг под пулями. Это потрясающие люди, которые работали и спасали жизни. Без них погибло бы еще намного больше людей", — сказал член муниципального совета Ставрос Энтони.

Со словами благодарности полиции выступили и несколько священников. "Мы знаем теперь: то, что происходит в Вегасе, изменит мир" — заявил капеллан полицейского департамента, представившийся Стивом. Таким образом он перефразировал известную американскую поговорку "то, что случается в Вегасе, должно остаться в Вегасе", напоминающую об излишествах американской столицы развлечений.

Еще один пастор просил собравшихся громче аплодировать после благодарственных речей. "Не хочу спекулировать, что было бы, если бы у нас не было таких замечательных лидеров", — сказал пастор и прочел молитву, призывая благословение на руководство полиции и муниципалитета.

Более сдержанным был комментарий члена муниципального совета Мишель Фиори. "Мои дети молоды — им 23 и 28 лет, они ходят на подобные концерты. Когда я думаю, что они могли оказаться на том концерте, мое сердце матери содрогается", — сказала она со слезами на глазах. Она описала, как люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы сдать кровь, собирали пожертвования. По ее словам, уборщицы муниципалитета предложили свои услуги больницам, которые в первые часы после трагедии напоминали поле боя — уборщицы замывали кровь с больничного пола. "Мы не будем жить в страхе из-за того, что случилось, мы будем жить с верой, что такого больше не произойдет", — заключила Фиори.

59 свечей

В начале церемонии по традиции прозвучала песня "Аллилуйя" Леонарда Коэна — несмотря на текст, посвященный любви, эта композиция часто исполняется в США на поминальных мероприятиях. После долгих речей были зажжены 59 свечей по числу погибших (в общее число погибших, как часто бывает в США, был включен и сам убийца). Свечи гасли на теплом ветру из пустыни, люди вновь и вновь зажигали свечи друг друга и бережно оберегали пламя, закрывая рукой. Свечи держали местные полицейские (один из них подошел зажечь свечу с ребенком на руках), пожарные, спасатели и добровольцы.

Тэмми Ли и ее муж Роберт Барбер, добровольные помощники полиции, пришли на поминальный вечер в фирменных желтых футболках. Ли пояснила, что их близкий родственник работает в полиции. По ее словам, она помогает полицейским, патрулируя центральный бульвар Лас-Вегаса, известный под названием Стрип.

"Мы — полицейские волонтеры. Мы уши и глаза для городской полиции. Мы проходим по Стрипу и убеждаемся, что туристы в безопасности… Наше оружие — сотовый телефон", — сказала Ли.

"Если кто-то упал, мы убеждаемся, что он может сесть. Если нет, зовем медиков. Они приедут — мы уходим, мы никого не трогаем", — добавил Барбер. По словам волонтеров, у них было много работы в понедельник — волонтеры помогали полиции общаться со СМИ и занимались сортировкой пожертвований, поступавших от Красного Креста. Кроме того, они организовывали встречу пострадавших с полицией.

"Знаете ли вы, что завтра сюда приедет наш президент?" — спросила Ли корреспондента РИА Новости. Глава государства Дональд Трамп планирует быть в Лас-Вегасе в среду, в его планах посещение больницы и встреча с пострадавшими. По словам Ли, она считает, что визит Трампа — скорее положительное событие, несмотря на сопровождающую его шумиху.

"Я пришла, чтобы почтить героев. Это парамедики, пожарные. Некоторые из них мои друзья, некоторые присутствуют здесь", — рассказала Кони Лейм, ухоженная пожилая женщина с короткой стрижкой и в элегантном свитере. Глаза ее были влажны, в руках был американский флаг небольшого размера. В отличие от официальных лиц, похвале в исполнении Лейм хочется верить, потому что она говорит о пожарных и парамедиках как о близких людях. "Они столько сделали, чтобы спасти стольких людей", — говорит она.