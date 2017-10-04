КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Создаваемые международными террористами "киберподразделения" хакерскими атаками, возможно, пытаются спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы, заявил в среду директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета генерал армии Александр Бортников.

"По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные "киберподразделения". Технический уровень и изощренность их кибератак постоянно растут", — сказал Бортников в ходе XVI совещания руководителей спецслужб в Краснодаре.

По его словам, "угроза мировому сообществу, которую представляют кибератаки террористов, сегодня становится все более реальной".

"Оцениваем как высокую вероятность того, что международные террористические организации перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной и критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы", — отметил директор ФСБ.