КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Создаваемые международными террористами "киберподразделения" хакерскими атаками, возможно, пытаются спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы, заявил в среду директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета генерал армии Александр Бортников.
По его словам, "угроза мировому сообществу, которую представляют кибератаки террористов, сегодня становится все более реальной".
"Оцениваем как высокую вероятность того, что международные террористические организации перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной и критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы", — отметил директор ФСБ.