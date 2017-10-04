Мадуро поблагодарил Россию за помощь и назвал Путина "лидером нового мира"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэле не нужно просить Россию о помощи, так как она уже ее получает, и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемую поддержку.

"Нам не нужно просить Россию о помощи, у нас она уже есть, Россия уже нам помогает… Я должен публично поблагодарить президента Путина за всю помощь, которую он оказал Венесуэле", — заявил лидер латиноамериканского государства, выступая на Российской энергетической неделе.

Он также отметил дружбу между Владимиром Путиным и экс-лидером Венесуэлы Уго Чавесом, назвав ее доказательством того, что отношения между двумя странами складываются на основе взаимного уважения.

"Настоящий лидер нового формирующегося мира и мира, в котором мы хотим жить — это Владимир Путин", — подчеркнул Мадуро, назвав российского лидера "знаменосцем достоинства, чести и мира".