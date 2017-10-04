Мадуро поблагодарил Россию за помощь и назвал Путина "лидером нового мира"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэле не нужно просить Россию о помощи, так как она уже ее получает, и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемую поддержку.
Он также отметил дружбу между Владимиром Путиным и экс-лидером Венесуэлы Уго Чавесом, назвав ее доказательством того, что отношения между двумя странами складываются на основе взаимного уважения.
"Настоящий лидер нового формирующегося мира и мира, в котором мы хотим жить — это Владимир Путин", — подчеркнул Мадуро, назвав российского лидера "знаменосцем достоинства, чести и мира".