Защита Винника подала в суд апелляцию на решение о выдаче США

САЛОНИКИ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег через криптовалюту, подала в Верховный суд Греции апелляцию на решение о его выдаче в США, сообщил адвокат Винника Александрос Ликурезос.

"Мы подали апелляцию и надеемся на положительное решение Верховного суда", — заявил Ликурезос журналистам.

По его словам, он пока не может комментировать решение суда, поскольку не получил его.

По оценке адвокатов, Ареопаг может рассмотреть дело через 15-20 дней.