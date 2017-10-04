"Оппозиционный блок" заявил, что не поддержит закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" не поддержит законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ нарушает минские соглашения и разделяет страну, заявил в среду сопредседатель фракции партии в украинском парламенте Юрий Бойко.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады в среду.

"Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать об отделении этой части страны, — это преступление против государства, это прямое нарушение минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.