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Полицейский из США, попросивший в России убежище, рассказал о побеге от ФБР

11:2404.10.2017
(обновлено: 11:28 04.10.2017)
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CC BY-SA 4.0 / OlgaLeonova / John Dougan HeadshotБывший офицер полиции Марк Дуган, покинувший США и попросивший политического убежища в России в 2016 годуБывший офицер полиции Марк Дуган, покинувший США и попросивший политического убежища в России в 2016 году
CC BY-SA 4.0 / OlgaLeonova / John Dougan Headshot

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бывший американский полицейский Джон Марк Дуган, попросивший политическое убежище в России, рассказал Sputnik историю своего бегства из США.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото
© Showtime/Komandir
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Дуган родился в 1976 году в семье ветерана Вьетнамской войны и сам отслужил по контракту в морской пехоте. В 2002 году он устроился на работу в полицейское управление Палм-Бич во Флориде.

За шесть лет работы офицер полиции столкнулся с многочисленными случаями нарушения закона. Большинство его коллег не церемонились с задержанными и часто избивали и пытали их, а затем выкладывали фото окровавленных людей в социальные сети. Больше всего от подобных действий страдали представители меньшинств, в частности чернокожие.

Возмущенный полицейский собрал доказательства преступлений и обратился в Отдел внутренних расследований. Однако жалоба произвела противоположный эффект: уволиться вынудили самого Дугана.

Появление PBSOtalk

Покинув ряды полиции, он занялся бизнесом, а в 2009 году создал сайт PBSOtalk, на котором любой человек, сохраняя анонимность, мог сообщить о фактах коррупции, превышения полномочий и любых противоправных действий со стороны силовых структур. Предполагалось также, что источники могли работать и по запросу, то есть находить информацию о нарушении закона со стороны конкретного полицейского. Сам Дуган понял, что превышение полномочий – это не особенность одного участка в Палм-Бич, а проблема национального масштаба.

"Я по-настоящему удивлен тем, какие здесь (в России – ред.) спокойные полицейские. В США людям власть ударяет в голову, они начинают вести себя как полные идиоты и чаще всего это случается в полиции", — заявил он.

В 2012 году источник выложил на сайт документы, доказывающие, что шериф округа Палм-Бич Рик Бредшоу тратил деньги налогоплательщиков на ужины со спонсорами его избирательной кампании (в большинстве штатов должность шерифа выборная – ред.), часть из которых явно имела криминальное прошлое.

История вызвала широкий общественный резонанс, поведение Бредшоу рассматривала Комиссия штата по этике. Шерифу пришлось признать, что его "поведение не соответствовало должности".

Бегом до канадской границы

Ресурс Дугана прекратил существование, когда на его сайте анонимно разместили список имен нескольких тысячи агентов ФБР и федеральных судей. Сайт был заблокирован, банковские счета его основателя заморожены, а в доме прошли обыски. Несмотря на заверения Дугана, что он не взламывал никакие базы, а вся информация добыта из открытых источников, сотрудники бюро изъяли его компьютеры.

Бывший полицейский знал, что против него могут возбудить уголовное дело. С помощью парика и солнцезащитных очков Дуган изменил внешность, доехал на автомобиле до границы с Канадой и там нанял небольшой частный самолет. Оказаться в соседней стране ему было необходимо, чтобы не проходить таможню и "не светить" документы на границе.

Над Торонто ему "стало плохо", пилоту пришлось посадить судно. В Канаде Дуган купил билет в Москву с пересадкой в Стамбуле и покинул американский континент.

В Россию с любовью

Выбор нашей страны в качестве убежища Дуган объясняет двумя причинами. Во-первых, он уже бывал в России, знал много российских программистов, которые помогали ему в работе. Это, кстати, позволило ФБР подозревать его еще и в связях с русской мафией.

В-вторых, государство, у которого просишь политическое убежище, должно было быть таким, с каким американские власти предпочли бы не связываться, пояснил экс-полицейский.

"Россия оказалась как раз таким государством. И я не могу представить себе правительство, которое могло бы лучше защитить меня", — признался Дуган.

Сейчас бывший полицейский живет и работает в Москве. Он решил возобновить работу PBSOTalk, приобрел российский домен и начал восстанавливать информацию. По словам Дугана, люди имеют право на ресурс, где каждый честный полицейский может сообщить о нарушении закона в его участке.

"Эти приемы еще заработают", — пообещал он.

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