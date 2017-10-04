Главу каталонской полиции вызвали в суд из-за подозрений в призыве к мятежу

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 4 окт — РИА Новости. Национальная судебная палата Испании вызвала в ближайшую пятницу в суд главу каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосепа Луиса Траперо в связи с подозрением в его причастности к преступлениям, связанным с призывом к мятежу, говорится в постановлении на сайте судебной палаты.

Траперо должен будет дать показания в связи с событиями 20-21 сентября, когда Гражданская гвардия проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. При этом главы общественных националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Санчес и Куишар также вызваны в суд по обвинению в призыве к мятежу.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были изуродованы протестующими, сами сотрудники правоохранительных органов смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.